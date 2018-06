Tragedia sui binari dell'Alta velocità a Milano. Questa mattina, attorno alle 8.30, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. L'episodio è avvenuto all'ingresso della stazione di Rogoredo, alla periferia sud est della città. Non è ancora chiara la dinamica: la vittima, che non è stata ancora identificata, potrebbe essersi suicidata oppure essere stata travolta mentre cercava di attraversare i binari. A sostegno di questa seconda ipotesi la circostanza che l'incidente sia avvenuto non lontano dal cosiddetto "boschetto della droga", l'area vicino alla stazione Rogoredo che, nonostante gli interventi dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine, resta una delle piazze di spaccio all'aperto più grandi della Lombardia. La vittima non aveva con sé documenti: potrebbe essere uno dei tossicodipendenti che gravitano attorno all'area e che stava cercando di attraversare i binari. I soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria, che adesso indagano sull'episodio. Inevitabili i ritardi sulla linea, dovuti alle operazioni di soccorso e ai rilievi dell'autorità giudiziaria: i ritardi sono stati quantificati in circa 40 minuti.