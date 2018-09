Un uomo è stato trovato morto sui binari del tram in via Giovanni Battista Grassi, capolinea di Roserio del tram 12 che si trova nei pressi degli ingressi dell'Ospedale Sacco. La dinamica dell'incidente, avvenuto questa mattina prima dell'alba (alle 5.10 è stato ritrovato il corpo), è ancora tutta da ricostruire. In particolare non è chiaro se a causare la morte sia stato un investimento da parte del tram o un precedente malore a causa del quale la vittima potrebbe essere caduta priva di sensi sui binari del tram.

Secondo la testimonianza del conducente del mezzo Atm, quando è stato avvistato il corpo, steso sui binari, il tram si muoveva molto lentamente, proprio perché stava effettuando le operazioni di manovra prima della partenza dal capolinea. L'autista avrebbe frenato immediatamente finendo per "trascinarlo di pochi centimetri". Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto non sono ancora in grado di stabilire se l'uomo fosse sveglio, morto, addormentato o in stato di ebrezza quando il tram lo ha investito. Intervenuti sul posto anche i medici del 118, questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I vigili del fuoco si sono invece occupati del recupero della salma, che ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno probabilmente disporrà un'autopsia sul cadavere dell'uomo investito, forse un senzatetto. Atm ha precisato che tra Roserio e piazza Santorre di Santa Rosa per le linee 1 e 2 è attivo un servizio sostitutivo di trasporto con autobus.