La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata intorno alle 11.20 di questa mattina, giovedì 29 marzo. Un'ambulanza e un'automedica si sono recati in via Sant'Arialdo, al parco Cassinis, ma per un 44enne non c'era ormai più niente da fare. La droga miete un'altra vittima a Milano: il 44enne, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato stroncato da un'overdose di cocaina. Una bustina della sostanza stupefacente è stata trovata accanto al cadavere del 44enne, un sardo che avrebbe dovuto fare ritorno nella sua isola nel pomeriggio di oggi: in tasca aveva infatti un biglietto aereo già pronto. Purtroppo per lui, la cocaina lo ha ucciso prima di poter rimettere piede in Sardegna.

Due morti per overdose in due giorni a Milano

L'emergenza droga in città non è nuova, né è facile combatterla con il solo strumento repressivo. Proprio al parco Cassinis, che si trova accanto al famigerato Boschetto della droga di Rogoredo, ieri i carabinieri avevano denunciato dopo un blitz tre spacciatori. Una goccia nel mare: per tre che vengono denunciati o arrestati, ce ne sono il doppio pronti a prendere il loro posto. Basta vedere le lunghe file di tossicodipendenti che percorrono via Orwell, dall'altra parte dei binari ferroviari rispetto a via Sant'Arialdo, per rendersi conto di come il mortifero mercato della droga sia fiorente. Anche il 44enne probabilmente aveva comprato da poco la sua dose da uno dei pusher presenti nell'area, oggetto di periodici blitz ma ancora ben lontana dall'essere stata bonificata. L'uomo è il secondo morto per overdose in due giorni: ieri un'altra persona era stata trovata morta nella sua auto nel quartiere di Quarto Oggiaro, stroncata da un'overdose di eroina. In questo caso cambia la sostanza, ma non il risultato. Sul corpo della vittima, dopo i rilievi dei carabinieri, non è stata neanche disposta l'autopsia: fin troppo chiaro, anche guardandosi attorno, capire qual è il killer che l'ha uccisa.