Tragedia sui binari questa mattina a Monza. Un uomo di 28 anni è stato investito e ucciso da un treno nella mattinata di oggi, domenica 9 febbraio, poco dopo le 9.30. Stando alla testimonianza del capotreno all'origine dell'incidente ci potrebbe essere un gesto volontario. La vittima è stata vista gettarsi da una scaletta poco prima che passasse il convoglio. Impossibile per il macchinista evitare l'impatto. La bicicletta dell'uomo è stata trovata poco lontano. La polizia ferroviaria indaga sulla sua identità.

Tragedia a Monza: 28enne travolto da un treno, forse un gesto volontario

La chiamata al 118 è arrivata attorno alle 9.45 da via Cesare Battisti, a Monza. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica, ma per il 28enne non c'era più niente da fare. Allertati anche i vigili del fuoco di Monza. Gravi disagi sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso, con treni in ritardo e cancellazioni.

Uomo investito da un treno a Monza: treni in ritardo e cancellati

Secondo quanto riportato da Trenord sul suo sito, diversi treni hanno subito ritardi e cancellazioni dopo che la circolazione è stata interrotta per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.