Ha terrorizzato i passanti brandendo in strada un grosso coltello e urlando "Allah Akbar", "Allah è grande". Momenti di paura ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Un uomo di 37 anni, cittadino egiziano, attorno alle 17.30 ha iniziato a dare in escandescenza spaventando i passanti incontrati lungo la strada, in viale Romagna. Alcuni cittadini hanno subito chiamato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. L'uomo ha minacciato anche loro e poi è scappato verso Sesto San Giovanni, in viale Casiraghi. Qui è stato raggiunto e bloccato dai militari dell'Arma, che lo hanno arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il coltello che l'uomo aveva brandito in precedenza non è stato trovato: il 37enne se ne sarebbe disfatto lanciandolo da qualche parte durante la fuga. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'episodio. L'arrestato, che dagli accertamenti è risultato essere irregolare in Italia e senza fissa dimora, secondo quanto riferito dalla testata "Milanotoday" non sarebbe legato ad ambienti radicali islamici: dietro il suo gesto dunque non ci sarebbe l'Isis né il terrorismo internazionale. Questa mattina l'uomo è stato processato per direttissima dal tribunale di Monza.