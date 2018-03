Non solo si stava masturbando nella sua auto fissando una povera donna, venditrice ambulante davanti alla quale aveva parcheggiato. Ma un uomo di 55 anni, cittadino italiano, aveva anche in bella mostra accanto a sé un grosso coltello. L'episodio è accaduto lunedì pomeriggio a Rho, in provincia di Milano, vicino a un chiosco di panini in via dei Fontanili. È stata proprio la titolare del chiosco a segnalare verso le 17 la presenza del maniaco alla polizia. L'uomo si era calato i pantaloni fino alle ginocchia e, fissando la venditrice ambulante, aveva iniziato a toccarsi nelle parti intime. Sul sedile del passeggero il dettaglio inquietante: la presenza dell'arma da taglio, un coltello a serramanico.

La donna oggetto delle attenzioni indesiderate da parte del maniaco non si è lasciata intimorire ed è riuscita ad avvisare la polizia. Quando gli agenti del commissariato di via Nazario Sauro a Rho sono intervenuti, il 55enne ha provato a rivestirsi per cercare di farla franca. Non è servito a nulla: gli agenti lo hanno colto in flagrante e, dopo averlo fatto rivestire, lo hanno portato in commissariato per procedere alla denuncia. L'uomo, risultato essere residente a Legnano, sempre nel Milanese, è stato denunciato sia per atti osceni in luogo pubblico sia per possesso d'arma da taglio. Ai poliziotti non è infatti sfuggito il grosso coltello a serramanico che il maniaco teneva aperto sul sedile del passeggero.