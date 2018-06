Violenta e al momento misteriosa aggressione in pieno giorno a Milano. Un uomo di 30 anni è stato ferito al fianco in via dei Cinquecento, zona Corvetto. Secondo quanto accertato dalla polizia, giunta sul luogo dell'aggressione assieme al personale sanitario del 118, il ferito sarebbe un 30enne di origini nordafricane. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 14.30 al civico 16 di via dei Cinquecento. L'uomo sarebbe stato ferito da una persona al momento ignota, che lo ha colpito con una coltellata al fianco. Il fendente ha provocato un taglio profondo cinque centimetri al 30enne, che è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Milano in codice rosso. Nonostante l'apparente gravità dell'episodio, per fortuna le condizioni del ferito non sono ritenute gravi. Adesso spetterà alla polizia cercare di ricostruire quanto avvenuto: da appurare in primo luogo se la vittima e l'aggressore si conoscessero o se il loro incontro sia stato casuale.