Un accoltellamento in pieno giorno in una piazza di Nerviano, in provincia di Milano. È avvenuto questa mattina attorno alle 9 in piazza Italia. Il ferito è un uomo di 31 anni, italiano e pregiudicato. Stando alle prime ricostruzioni, il 31enne sarebbe stato accoltellato da un conoscente al culmine di una lite, scoppiata per motivi che non sono ancora stati chiariti. Sul luogo dell'accoltellamento sono intervenuti i carabinieri di Legnano e i soccorritori del 118. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, ma le condizioni del ferito, per quanto serie, si sono rivelate meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. L'uomo è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Legnano: l'aggressore gli ha sferrato due fendenti, uno al volto e l'altro all'addome, senza però ferirlo gravemente: il 31enne non sarebbe difatti in pericolo di vita. Sull'episodio indagano adesso i carabinieri, che stanno cercando di individuare il responsabile e di capire il contesto in cui è maturata la lite. A fornire una prima descrizione dell'aggressore sarebbe stato lo stesso 31enne: si tratta di un altro pregiudicato, sempre di nazionalità italiana.