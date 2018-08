Grave episodio di cronaca la scorsa notte a Milano: un uomo di 28 anni è stato accoltellato alla gola mentre si trovava per strada. L'episodio è avvenuto attorno a mezzanotte in via Guido Ucelli di Nemi a Ponte Lambro, estrema periferia Est di Milano. Il 28enne è stato trovato riverso a terra, sanguinante: è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in gravi condizioni al Policlinico. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita: i medici questa mattina hanno espresso ottimismo sulle sue condizioni. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Porta Monforte, arrivati assieme ai soccorritori sul luogo dell'accoltellamento e chiamati a individuare l'aggressore e a ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuto il fatto di sangue. La vittima è un cittadino marocchino irregolare e con precedenti per spaccio. L'aggressione potrebbe dunque essere riconducibile a un regolamento di conti nell'ambito di attività illecite, anche se al momento sono contemplate tutte le ipotesi