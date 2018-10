Nel pomeriggio di lunedì 15 ottobre, all'interno dell'edificio U8 del campus di Monza, in una delle aule studio è crollata improvvisamente una parte del soffitto. In quel preciso momento l'aula era semivuota, e nessuno studente è rimasto ferito fortunatamente. Ma gli studenti invitano le autorità accademiche a chiarire il perché del contro soffitto e cosa hanno intenzione di fare per garantire la sicurezza degli iscritti, sottolineando la gravità dell'episodio.

"È evidente che la condizione in cui versano gli edifici di molti atenei, non solo Bicocca, sia anche dovuta allo stato di generale definanziamento dell'università pubblica, per questo servirebbero anche maggiori investimenti mirati da parte delle istituzioni. Questa situazione è riscontrabile ad esempio anche quando si parla di residenze universitarie in Lombardia, diverse delle quali necessitano urgentemente di una ristrutturazione che tuttavia non trova le necessarie coperture da parte della Regione, come nel caso della residenza di via Modena, in cui alloggiano molti studenti della Bicocca", si legge sulla pagina Facebook della lista ‘Studenti Indipendenti'.