Unichina, il disinfettante della Statale di Milano in regalo agli studenti per l’esame di maturità

Nasce a Milano l’igienizzante per le mani dell’Università Statale. Si chiama ‘Unichina’ e ogni giorno dal 30 marzo le squadre di chimici ne producono centinaia di litri. Dopo averla fornita all’ospedale Sacco in piena emergenza, dalla prossima settimana l’Ateneo metterà il gel a disposizione di 90 scuole delle province lombarde che stanno per affrontare l’esame di maturità.