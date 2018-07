in foto: Foto di repertorio

"Ci sono i ladri, venite subito! Fate presto". Ma non era vero. Era solo il tentativo di un'anziana signora di avere qualche attenzione e soprattutto un po' di compagnia. Non c'era nessun malvivente, solo il desiderio della donna, una vedova di 81 anni, di parlare con qualcuno. E così, quando i carabinieri sono arrivati, lei ha confessato in lacrime: "Non c'è nessun ladro in casa mia, volevo solo stare con qualcuno, sono vedova e i miei figli vivono lontano".

Domenica pomeriggio la pensionata aveva composto il numero di emergenza 112 e aveva segnalato un furto in atto in casa sua in zona Po, un quartiere residenziale di Cremona. Una pattuglia si è recata subito sul posto, ma ha immediatamente accertato che si trattava di un falso allarme. L'anziana, piangendo, si è giustificata dicendo si sentirsi sola, di essere vedova e di non vedere da diverso tempo i figli, che vivono lontani da lei. I militari l'hanno consolata, hanno chiacchierato con lei, le hanno offerto un gelato e le hanno promesso che torneranno presto a trovarla, facendola per questo di nuovo commuoverla.