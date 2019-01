Oggi, nel 1939, nasceva Giorgio Gaber, cantautore anticonformista che ha segnato profondamente la canzone italiana fino al giorno della sua scomparsa il 1 gennaio del 2003. Per ricordarlo è stata apposta una targa sulla facciata del condominio al civico 28 di via Londonio dove il Signor. G. nacque, e dove visse assieme al padre Guido, alla mamma Carla e al fratello Marcello fino al 1963. Alla cerimonia era presente la compagna di una vita di Gaber, Ombretta Colli, assieme all'unica figlia della coppia Dalia Gaberscik (il vero cognome paterno, non quello d'arte) con i figli Lorenzo e Luca Luporini.

"Qui nacque nel 1939 GIORGIO GABER. Inventore del Teatro – Canzone. La sua opera accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell'onestà intellettuale", recita la targa che rappresenta un segno in più nella città per ricordare il cantautore e l'intellettuale che ha amato moltissimo Milano, raccontandone carattere, pregi e difetti, e venendo sempre ricambiato nell'affetto.