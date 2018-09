in foto: La sposa triste (foto dal profilo Instagram di @centochilidicaos)

Una sposa, triste e solitaria, è stata avvistata in giro a Milano e poi anche a Roma. Molti gli utenti che l'hanno fotografata nei luoghi più disparati, come la metropolitana del capoluogo lombardo oppure nei parchi e per le strade di Milano e della Capitale. All'inizio in tanti si sono chiesti se si trattasse davvero di una ragazza abbandonata sull'altare all'ultimo minuto e distrutta dal dolore, o di una sposina che aveva smarrito la strada per la chiesa. C'è anche chi ha pensato di avvicinarsi per consolarla, anche se nessuno alla fine l'ha fatto, per vergogna o per il timore che si trattasse di un esperimento sociale o una candid camera. Gli avvistamenti della "sposa triste" anche a Roma hanno però rafforzato l'ipotesi che possa trattarsi di una trovata pubblicitaria: una nuova campagna di marketing non convenzionale per promuovere un prodotto o una serie tv. È difficile, infatti, immaginare che nel giro di pochi giorni a Milano e Roma vi siano stati casi di spose abbandonate sull'altare, con tanto di abito bianco e bouquet di fiori. Al momento non c'è ancora una risposta, o meglio chi ha ideato questa trovata non ne ha ancora svelato il senso. Non sarebbe in ogni caso la prima volta che si ricorre a trovate pubblicitarie eclatanti per reclamizzare qualcosa: l'episodio più recente risale soltanto a pochi giorni fa, sempre a Milano. In Darsena è apparsa la riproduzione di un autobus cittadino sospesa sulle acque del vecchio "porto" di Milano, assicurato alla riva da una raganatela: si trattava di un'iniziativa per pubblicizzare un nuovo videogioco che vede protagonista Spiderman, il supereroe della Marvel.