Tra i progetti vincitori del concorso sul "bilancio partecipativo" del Comune di Milano, nel Municipio 9 ha vinto il verde. L'idea che ottenuto più voti è infatti il progetto "Perché un riccio passi per il nord Milano", proposto da Luisa Maggioni. Si tratta di una sorta di arco verde che, nelle idee della promotrice, dovrebbe collegare tra loro le aree verdi che si trovano a ovest del Parco Nord di Milano, realizzando una sorta di "passaggio verde" che metta in collegamento le zone nord e sud del Parco Nord: "In un territorio molto urbanizzato dove si continua a costruire – spiega la promotrice sul sito del Comune dedicato al "Bilancio partecipativo" – si intende realizzare la rete ecologica attraverso un arco verde, e sviluppare quel sistema di aree verdi collocate a ovest del Parco Nord Milano. Si intende dunque migliorare aree già esistenti incentrate attorno all’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini e l’area dell'ex pioppeto: punti nodali per il loro valore naturalistico e per i servizi ecosistemici forniti a tutta la città". Il budget previsto dal progetto è compreso tra i 400mila e i 500mila euro. Quattro sono i quartieri complessivamente interessati dal progetto: Bruzzano, Comasina, Affori e Bovisasca. Le aree pubbliche che costituiranno l'arco saranno:

Parco Pop/ex pioppeto via Bovisasca

Area Tre Torri via Ceva/Bovisasca

Giardini e area dismessa/via Novate

Area Villa Litta Modignani/ Giardini di via Pedroni

Area Cascina dei Prati

Area parco Nord /Bruzzano a est della ferrovia

Area Bruzzano/Comasina a sud di Via Senigallia

Area Parco Nord/Parco delle favole/Villa Litta Modignani lungo via Fermi, via Cavalletto, via don Grioli e a ovest del Parco delle Favole.

Tanto verde nei progetti che saranno realizzati con i fondi del Bilancio partecipativo

Il verde è stato il vero protagonista dei progetti risultati più votati nell'ambito del Bilancio partecipativo. Quattro dei progetti che saranno immediatamente realizzati (su nove, tanti quanti sono i Municipi di Milano) hanno infatti alberi e piante al centro. In totale questa edizione del Bilancio partecipativo è stata, con un gioco di parole, molto partecipata: 300 sono state le proposte caricate da cittadini e associazioni, per quasi 29mila partecipanti. Dopo una prima scrematura sono diventate 47 quelle che sono arrivate in finale: nove, una per ogni Municipio, saranno immediatamente realizzate. Ecco i progetti che hanno vinto negli altri Municipi milanesi: