Una donna di sessantadue anni è morta per un arresto cardio circolatorio nella propria abitazione a Correggioli, frazione di Ostiglia in provincia di Mantova. Da quanto si apprende a dare l'allarme un vicino di casa che ha chiesto l'intervento dei soccorsi domando il principio d'incendio. Lo stesso ha tentato delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticandole un massaggio cardiaco. A provocare il malore della donna sarebbe stato il fumo che aveva invaso l'abitazione. Quando il personale sanitario è giunto sul posto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica ha immediatamente tentato delle manovre di rianimazione avanzata, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Aperta un'inchiesta per stabilire quanto accaduto.