Era in vacanza con la famiglia a Barbados da alcuni giorni quando ha accusato un grave malore che lo ha fatto finire in coma. Ma non aveva stipulato un'assicurazione di viaggio e ora la sua famiglia non riesce a pagare il 130mila euro necessari per il rientro sanitario in Italia. Protagonista della drammatica vicenda è il mantovano Cristian Di Marco, 43 anni, di professione fabbro.

Finisce in coma a Barbados e non ha l'assicurazione: scatta la colletta per pagare il trasporto

Da lunedì scorso Cristian è in coma all'ospedale Queen Elizabeth di Bridgetown, capitale di Barbados. Non è ancora chiara l'origine del malore che lo ha colpito, ma la sua situazione è critica e la famiglia vorrebbe farlo rientrare al più presto in Italia. Per affrontare l'ingente spesa del viaggio in aeroambulanza, gli amici di Cristian hanno lanciato una colletta e diffuso sui social network un appello chiedendo aiuto. "Nella cartella clinica c'è scritto che Cristian Di Marco è trasportabile", si legge nel messaggio, "uniamoci tutti per una causa importante e per un caro amico".

L'appello degli amici per Cristian Di Marco

Nel primo giorno di mobilitazione sono state molte le donazioni. "Contiamo di raggiungere la cifra necessaria già in serata – hanno spiegato gli amici della famiglia – per far decollare l'aeroambulanza di Europ assistance già pronta per il decollo". La vicenda, secondo quanto riportato da Ansa, è seguita anche dal console onorario italiano, presente sul posto, in contatto costante con la Farnesina.