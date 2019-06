in foto: La carrozza (Foto di Gabriella Persiani)

Una elegante carrozza bianca trainata da due cavalli dello stesso colore. Non è la scena di un film o di un cartone animato della Disney, ma quanto accaduto ieri sera per le strade di Lambrate, quartiere che si trova alla periferia Est di Milano. A segnalare l'episodio su un gruppo Facebook del quartiere è stata una cittadina, piuttosto sbigottita per quanto ha visto. Anche perché, ieri notte (l'episodio è accaduto attorno alle 23), a Milano il termometro segnava 33 gradi e la città era stretta da una morsa di caldo e afa. I pensieri della cittadina che ha immortalato la passeggiata con la carrozza sono dunque andati sia alla pericolosità per le persone, sia soprattutto alla salute dei due "poveri" cavalli. Nel commento a corredo delle foto la cittadina ha espresso così il proprio giudizio: "Ma sta trashata pericolosa per animali e persone chi l'ha autorizzata stasera?".

Molti i commenti critici: Poveri cavalli

Molti i commenti suscitati dalle foto. C'è chi ha espresso giudizi poco lusinghieri sui protagonisti della scena, utilizzando anche qualche stereotipo razzista ("Che terronata"). E c'è chi ha ricordato episodi in parte simili che avevano suscitato molte polemiche, come i funerali in carrozza (con tanto di petali lanciati da un elicottero) di Vittorio Casamonica, boss dell'omonimo clan criminale di Roma. Recentemente una carrozza trainata da cavalli era finita al centro delle polemiche anche per quanto riguarda il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli a Napoli. Quanto accaduto ieri sera a Milano è stato sicuramente più "sobrio": sulla vettura trainata da cavalli si trovavano quattro o cinque ragazze giovani e c'è dunque chi ipotizza che possa essersi trattato di un addio al nubilato oppure di un regalo particolare per una festa di compleanno. A Milano, se debitamente immatricolate, le carrozze trainate da cavalli possono circolare (e in effetti non mancano i precedenti, anche per iniziative pubblicitarie): non è però chiaro se in questo caso se tutte le autorizzazioni siano state chieste. Ma soprattutto, su una cosa le persone che hanno commentato le foto sono d'accordo: considerato il grande caldo si poteva risparmiare ai cavalli la passeggiata notturna per le vie della città.