in foto: Foto di ’Ticino Notizie’

Un uomo di 50 anni è annegato nel Naviglio Grande, nel tratto compreso tra Bernate Ticino e Castelletto di Cuggiono, in provincia di Milano attorno alle 18.00 di ieri, sabato 23 giugno. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto l'uomo in difficoltà al centro del corso d'acqua, mentre annaspava tentando di tornare verso riva e rimanere a galla.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del presidio di Magenta, il personale sanitario della croce bianca di Magenta, un'eliambulanza alzatasi in volo da Como e un altro elicottero del 115. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare l'uomo, il cui corpo giaceva due metri sotto il pelo dell'acqua. Trasportato all'ospedale Fornaroli di Magenta, inutili le manovre per tentare di rianimarlo: una volta al pronto soccorso non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul corpo dell'uomo, un cittadino di nazionalità romena impiegato in un agriturismo della zona, non sono stati ritrovati documenti: a identificare il corpo il suo datore di lavoro. Sull'annegamento dell'uomo è stato aperto un fascicolo per stabilire le cause del decesso e la dinamica dell'annegamento. Sulla salma sarà eseguita l'autopsia.