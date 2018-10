in foto: Immagine dal gruppo Facebook: "Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano"

Un incidente si è verificato all'incrocio tra via Nicola Porpora e via Giovanni Lulli, a due passi da piazzale Loreto. Erano circa le 15.00 di ieri – domenica 28 ottobre – quando un Suv della Volkswagen modello Touareg si è schiantato contro un autobus dell'Atm che in quel momento prestava servizio sulla linea 55. Violentissimo l'impatto, nel quale la vettura di grossa cilindrata si è praticamente distrutta nella parte anteriore, e anche il bus ha subito gravi danni.

Secondo quanto ricostruito la donna al volante del Suv sarebbe passata con il semaforo rosso "centrando" il mezzo pubblico in transito in quel momento per l'incrocio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, solo un grande spavento. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 e ovviamente la Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi del caso e alla rimozione dei mezzi incidentati, inevitabili le ripercussioni al traffico.