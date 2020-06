Partiranno entro l'estate e si concluderanno entro la primavera 2021 i lavori per il nuovo parco pubblico di Porta Vittoria a Milano. Si tratta di un tassello della riqualificazione urbanistica di un'area compresa tra viale Umbria, via Monte Ortigara e viale Molise, su cui aveva messo le mani l'immobiliarista Danilo Coppola, la cui società "Porta Vittoria" è poi fallita. Proprio le vicende giudiziarie legate alla società dell'immobiliarista hanno a lungo bloccato nel degrado l'area, che rappresenta un interessante affare in termini immobiliari: trasformare un ex scalo ferroviario in una zona con oltre 160 appartamenti di pregio (pronti a giugno 2021) con box e posti auto, un hotel, uffici, strutture ricettive e commerciali per un totale di 44mila metri quadri di superficie lorda di pavimento (Slp).

Il progetto immobiliare Porta Vittoria si estende per 139mila metri quadri

A subentrare a Coppola nel maggio dello scorso anno è stata la società di gestione del risparmio Prelios Sgr, che per circa 190 milioni di euro si è aggiudicato il progetto immobiliare che in totale, incluso il parco e un centro sportivo di futura realizzazione, si estende per 139mila metri quadrati: "Quando Prelios sgr è subentrata un anno fa nel progetto Porta Vittoria, sapevamo che l’operazione sarebbe stata sfidante – ha affermato in una nota Alessandro Busci, head of Fund management della società -. Si deve infatti raggiungere l’obiettivo dell’effettiva riqualificazione e rigenerazione dell’area, e superare la percezione negativa di questa ‘ferita’ nel territorio urbano, da tempo abbandonata. Ora siamo sulla strada giusta: l’aver ottenuto il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione del nuovo parco pubblico, naturale continuazione dei giardini di Largo Marinai d’Italia, restituisce a tutti i cittadini un’importantissima area verde. Questo contribuirà a rendere Porta Vittoria una nuova destinazione per i milanesi nel momento in cui c’è un crescente bisogno di spazi all’aperto a contatto con la natura".

Il nuovo parco si estenderà per circa 40mila metri quadri e sarà la prosecuzione dei giardini di largo Marinai d'Italia, il parco Vittorio Formentano. Tutti i costi per la sua realizzazione, inclusi quelli per costruire un centro sportivo nella zona di viale Molise, saranno sostenuti da Prelios attraverso il fondo Niche. I lavori possono partire dopo che Città metropolitana ha certificato l'avvenuta bonifica dell'area, rimasta a lungo nel degrado: "La certificazione dell'avvenuta bonifica è una notizia molto attesa non solo per il quartiere ma per tutta la città -, ha dichiarato Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica -. Nonostante il difficile periodo, i progetti di rigenerazione urbana per Milano vanno avanti. Dopo il tempo perduto a causa del fallimento del precedente operatore – ha proseguito Maran in una nota – finalmente il piano di Porta Vittoria ha una nuova guida solida e si avvia al completamento, togliendo dal degrado l'area e portando nuovi servizi e verde pubblico per tutto il quartiere".