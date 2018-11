Il cibo è ormai sempre più "raccontato", tramite parole e immagini: blog, siti specializzati, mezzi di informazione, social network. Ma non tutti lo riescono a fare nella maniera migliore. Adesso un master insegna ai giovani a narrare il cibo. È quello che partirà il prossimo 11 gennaio all'Università San Raffaele di Milano. Si tratta in realtà della terza edizione del master in Filosofia del cibo e del vino nato dalla collaborazione tra l’Università Vita-Salute San Raffaele con l’Italian Signature Wine Academy (Iswa) e il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, con il sostegno di Agriform, Eataly, Ferrarelle, illycaffè e Molino Quaglia. Il corso interdisciplinare mira a formare comunicatori a tutto tondo che sappiano muoversi nel sempre più affollato (e dunque competitivo) mondo dell'enogastronomia. Obiettivo del master è formare figure professionali che possano inserirsi sia in realtà aziendali che in media specializzati grazie alle competenze apprese, che spaziano da materie più classiche come filosofia, etica, antropologia, storia, geografia dei territori e letteratura, ad altre più recenti come marketing, foodwriting e nutrizione. Molto spazio viene dato anche alla pratica grazie allo studio di case history aziendali e laboratori come quelli di scrittura, fotografia, video, ufficio stampa, social media e percorsi di conoscenza tecnico-sensoriale.

Direttore del master è il filosofo Massimo Donà. Tra i docenti figurano anche lo storico della gastronomia Alberto Capatti, i filosofi Massimo Cacciari, Andrea Tagliapietra e Francesco Valagussa, lo scrittore Tiziano Scarpa, i giornalisti del "Corriere della sera" Angela Frenda (condirettrice del corso) e Luciano Ferraro e tanti altri. Per gli studenti a completamento del percorso formativo sono previsti seminari con esperti, uscite didattiche e stage in importanti aziende del settore agroalimentare. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 novembre 2018.