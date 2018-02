Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, in via Mecenate a Milano: tre persone, tutte imparentate tra loro, una ragazza di 15 anni e suo nonno e sua nonna di 61 anni, sono stati falciati da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'automobile che li ha investiti, come riporta Milano Today, una donna, visibilmente sotto choc, che ha proseguito la sua corsa per qualche metro prima di arrestare il veicolo e fermarsi a prestare i primi soccorsi.

I tre sono stati soccorsi dal personale del 118, che li ha trasportati in codice giallo in ospedale: due dei feriti sono stati ricoverati al Fatebenefratelli, mentre un altro al Policlinico. Stando a quanto si apprende, le ferite riportate nell'impatto e nella successiva caduta sull'asfalto sarebbero serie, ma nessuno dei tre parenti sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna alla guida dell'automobile è stata trasportata al Pronto Soccorso della Clinica Città Studi, dove ha riportato soltanto lievi contusioni.

Sul luogo dell'incidente, per accertarne con esattezza la dinamica e stabilire eventuali responsabilità, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Milano: stando ad una prima ricostruzione, i tre si trovavano sulle strisce pedonali intenti ad attraversare la strada in direzione di via Quintiliano; una prima automobile, resasi conto dell'ingombro sulla carreggiata, si sarebbe fermata per lasciarli passare, ma proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il veicolo guidato dalla donna, che li ha centrati in pieno.