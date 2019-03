in foto: I tifosi viola rendono omaggio a Davide Astori prima della partita

A un anno dalla scomparsa di Davide Astori, i tifosi della Fiorentina in trasferta a Bergamo per il match contro l'Atalanta hanno deciso di rendere omaggio al difensore recandosi sulla tomba al cimitero di San Pellegrino Terme dove è sepolto. Tanti i tifosi che hanno lasciato per il capitano viola fiori, sciarpe e magliette con la scritta "Ciao Capitano", per poi rimanere per alcuni minuti di raccoglimento in un doloroso silenzio rotto solo dalla commozione di alcuni. Un gesto spontaneo da parte dei supporter della Fiorentina che questa domenica hanno deciso di anticipare di qualche ora il viaggio in direzione Bergamo per la partita fissata per le 18.00, proprio per compiere la piccola deviazione in direzione San Pellegrino ed omaggiare così il difensore scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018.

Lunedì una messa nella chiesa di San Pellegrino per ricordare Davide Astori

Proprio nella stessa cittadina dove era cresciuto, San Pellegrino, si terrà lunedì mattina alle 8.00 una messa per ricordare il giovane calciatore. Una cerimonia intima nella chiesa parrocchiale voluta dalla famiglia di Astori alla quale parteciperanno anche i giocatori della fiorentina, compagni di squadra di Astori, alcuni dirigenti e l'allenatore Stefano Pioli. Poi anche per loro il momento dell'omaggio sulla tomba per salutare l'amico e compagno. Intanto già domenica alle finestre e sui terrazzi di molte case a Firenze, in molti hanno esposto alcune bandiere viola con la scritta "Astori 13", le stesse che hanno sventolato a migliaia mercoledì scorso al Franchi durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.