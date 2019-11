in foto: L’assessore leghista di Orzinuovi Leonardo Binda (Foto Facebook)

"Un animale grasso che vive in acqua?". Una semplice domanda da indovinello per bambini con risposta scontata: la foca. Ma non per l'assessore alla cultura del comune bresciano di Orzinuovi, il leghista Leonardo Binda, che alla domanda ha pensato bene di rispondere, forse credendo di far ridere: "È un negro".

Una battuta razzista pronunciata mentre veniva ripreso in un video, pubblicato poi su Instagram e diventato virale, che ha dato il via a una bufera. La clip ha iniziato a girare all'indomani dei cori razzisti rivolti a Mario Balotelli dai tifosi del Verona, e dopo che si sono verificati due episodi di grave discriminazione sui campi da calcio lombardi, a Melzo e a Desio. La polemica ora rischia di travolgere il giovane esponente del Carroccio. Il sindaco della cittadina, il senatore Gianpietro Maffoni, sta valutando infatti di togliergli le deleghe a servizi culturali, politiche giovanili e biblioteca civica.

La difesa di Binda: Video privato, era solo un gioco

"Era solo un gioco", è la giustificazione di Leonardo Binda dopo le accuse per la battuta infelice diffusa on line. "È un video privato fatto in un contesto totalmente di ironia – ha sostenuto Binda -. Visto questo accanimento nei miei confronti ho preso provvedimenti nelle opportune sedi, chiedendo l'intervento dei carabinieri e della polizia postale".