Dopo una settimana Umberto Bossi resta ancora ricoverato all'ospedale Circolo di Varese, nel reparto di Gastroenterologia. Il fondatore della Lega, arrivato nella struttura sanitaria la sera di venerdì 3 luglio, è stato sottoposto a numerosi accertamenti.

L'ospedale, su richiesta della famiglia, non è stato autorizzato a divulgare ulteriori aggiornamenti dopo quello di domenica in cui parlava di "buone condizioni". Anche il figlio Renzo, nei giorni scorsi, aveva assicurato che il padre "sta bene e sta solo facendo alcuni esami". Dopo il ricovero l'attuale leader della Lega, Matteo Salvini, aveva espresso la sua vicinanza: "Sto seguendo la situazione e gli sono vicino. Conto che vinca anche questa battaglia e non vedo l'ora di abbracciarlo. Diciamo che la situazione non è drammatica".

I problemi di salute del fondatore della Lega, dall'ictus al malore del 2019

Il ‘Senatur', oggi 78enne, è stato segretario federale del Carroccio fino al 2012. Una carica che ha ricoperto anche dopo l'ictus che lo colpì nel marzo del 2004, a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato. Il pomeriggio dello scorso 14 febbraio 2019 Bossi ebbe un malore nella sua casa di Gemonio, cadde e battè la testa. Venne intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, dove rimase ricoverato per diverse settimane in condizioni che, da critiche, lentamente migliorarono. I medici in seguito parlarono di una crisi convulsiva come causa della caduta. La mattina del 5 marzo Umberto Bossi venne dimesso dai medici e raggiunse una clinica cardiologica di Lugano, in Svizzera, per proseguire la riabilitazione. Gli attuali problemi di salute sarebbero meno gravi, ma i medici mantengono il massimo riserbo.