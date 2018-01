in foto: Amaury Rigaux e Rujira Iamlamai

È stato catturato oggi in Thailandia Amaury Rigaux, il cittadino francese di 34 anni accusato dell'omicidio di Giuseppe De Stefani, l'infermiere in pensione che si era trasferito nel paese del Sud-Est asiatico dove aveva sposato Rujira Iamlamai, da cui si era da poco separato. Secondo gli inquirenti Rigaux, che sarebbe stato l'amante della donna, avrebbe agito assieme alla donna thailandese, che risulta ancora ricercata. La notizia dell'arresto è stato dato dai media locali: il 34enne è stato rintracciato in una zona di campagna nella provincia del Kamphaeng Phet, non lontano da dove De Stefani è stato trovato ucciso, il corpo fatto a pezzi e bruciato.

Originario della provincia di Sondrio, il 62enne si era trasferito in Thailandia nel 2013. La coppia è stata sospettata dell'omicidio da subito dopo il ritrovamento dell'uomo. In casa della donna thailandese sono stati ritrovati anche il passaporto di De Stefani e una lettera in cui l'uomo l'accusava di averlo sposato solo per denaro: la coppia aveva vissuto insieme fino allo scorso ottobre, quando De Stefano li aveva trovati a letto insieme.