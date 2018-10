in foto: Lina Gorni (Foto da Facebook)

Morire travolti da un'auto mentre si sorseggia un caffè seduti a un tavolino di un bar. È l'assurdo destino a cui è andata incontro Lina Gorni, la donna morta ieri a Brescia dopo essere stata investita da un'auto impazzita. Lina era residente in via Milano, allo stesso civico a cui si trova il bar "Leo Gaio", dove è avvenuto l'assurdo incidente. Anche per questo la donna era in un certo senso "di casa" nel bar, che oggi in segno di rispetto è rimasto chiuso per lutto. La donna, che aveva 55 anni e lavorava come ausiliaria socio-assistenziale, in alcuni casi dava una mano anche dietro al bancone. Ieri però, attorno alle 13, si stava gustando un caffè all'aperto approfittando del clima mite di questi giorni. A un certo punto una utilitaria guidata da una donna di 61 anni ha sterzato bruscamente verso i tavolini del bar, travolgendo la 55enne. Lina è stata soccorsa in condizioni critiche: era rimasta schiacciata dalla vettura, una Chevrolet Spark, ed è stata trasportata d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove è morta poco dopo il suo arrivo.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta: la conducente dell'auto, come da prassi, risulta indagata per omicidio stradale. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale bresciana, la 61enne avrebbe sterzato bruscamente per evitare l'impatto con un'altra vettura che era ferma in mezzo alla carreggiata e che lei avrebbe visto all'ultimo. I conducenti delle due auto – alla guida dell'altra vettura c'era un 71enne – sono stati sottoposti ai test per droga e alcol, anche se è probabile che l'incidente sia stato causato solo da una tragica fatalità. Per ora, in attesa degli esiti dell'inchiesta, restano l'incredulità e il dolore per la tragica scomparsa di Lina Gorni, molto conosciuta nel quartiere. Anche su Facebook in tanti hanno voluto salutarla un'ultima volta: "È proprio vero che la vita è un soffio – ha scritto un'utente – da un momento all'altro tutto può cambiare, non bisogna dare niente per scontato".