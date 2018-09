Ha ucciso l'anziana moglie e ha tentato il suicidio, sparandosi un colpo di pistola alla testa. Tragedia a Senago, in provincia di Milano. Un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie, una donna di 80 anni e ha poi rivolto l'arma contro di sé. Quando i carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione, allertati dai vicini, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. L'81enne è stato invece soccorso in condizioni critiche: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova in coma in fin di vita. La tragedia è avvenuta in mattinata: nell'abitazione dei due coniugi i carabinieri avrebbero trovato quattro bossoli. Il cadavere della donna era in camera da letto: il marito l'avrebbe uccisa sparandole alla testa. Poi ha cercato invano di suicidarsi nel corridoio. I militari dell'Arma stanno adesso cercando di chiarire le ragioni del tentativo di omicidio-suicidio: stando a quanto si apprende la donna era malata e il marito avrebbe lasciato una lettera in cui spiega le ragioni del tragico gesto.

Se fossero confermati questi dettagli, la tragedia sarebbe molto simile a quella avvenuta ieri sera a Roma, in zona San Giovanni: anche in questo caso un uomo ha ucciso la moglie, soffocandola, e ha poi cercato di suicidarsi, senza però riuscire a portare a termine il suo intento. Fermato dai carabinieri, ha spiegato che non riusciva più a vedere soffrire la moglie, vittima da tempo di una forte depressione.