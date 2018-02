Momenti di paura in un supermercato di San Giuliano Milanese, dove un uomo di trentatré anni è finito in come mentre veniva allontanato dopo che, ubriaco, era stato sorpreso ad urinare tra le corsie. L'uomo è infatti caduto a terra battendo violentemente la testa e si trova ora in coma all'ospedale Niguarda, dove lotta tra la vita e morte.

Tutto è accaduto nella notte a cavallo tra ieri, venerdì 16 febbraio, ed oggi, sabato 17, in Piazza Italia a San Giuliano Milanese, comune che si trova quindici chilometri a sud-est dal capoluogo milanese, attorno alla mezzanotte e mezza. L'uomo finito in coma è risultato poi essere un trentatreenne cittadino tunisino. Ancora al vaglio degli inquirenti le esatte dinamiche che hanno portato alla caduta dell'uomo finito in ospedale al Niguarda: pare però che il trentatreenne tunisino fosse particolarmente ubriaco e che, entrato nel supermercato, avrebbe creato diversi problemi sia ai clienti che al personale, urinando anche tra le corsie dei prodotti.

A quel punto, il personale delegato alla sicurezza del supermercato lo aveva cacciato fuori, ma lui sarebbe poi rientrato poco dopo. E a quel punto la tragedia: l'uomo, in qualche modo che i carabinieri stanno cercando di ricostruire, , ed è finito in coma. Saranno fondamentali, a questo punto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, che potranno chiarire parecchi dubbi agli inquirenti. Al momento, comunque, i militari dell'arma intervenuti sul posto poco dopo il fatto, non hanno preso alcun provvedimento nei confronti dei vigilantes del supermercato, ma stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza. Il trentatreenne tunisino, intanto, è ancora in coma all'ospedale Niguarda dove sta lottando tra la vita e la morte.