I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso giovedì 31 gennaio, quando un uomo, visibilmente alterato ha fatto irruzione all'interno dell'oratorio di via Pisa a Sesto San Giovanni. Qui, completamente ubriaco, ha aggredito senza apparente motivo un ragazzino di soli undici anni che si trovava in parrocchia per partecipare alle attività ricreative dell'oratorio.

L'uomo avrebbe cominciato a prendere di mira i ragazzini che stavano giocando a pallone sul campetto da calcio, quando ha perso le staffe a seguito di una discussione, colpendolo e facendolo cadere a terra. Allertate le forze dell'ordine sono giunte sul posto e hanno immediatamente rintracciato l'aggressore, che è stato identificato per un 41enne già noto al commissariato di Sesto, e lo hanno denunciato a piede libero per percosse.

Solo tanto spavento per l'11enne, che si è visto picchiare da un uomo adulto completamente ubriaco, e per fortuna nessuna grave conseguenza: soccorso è stato medicato in ospedale dove è entrato in codice verde, venendo successivamente dimesso e riconsegnato ai genitori che, da quanto si apprende, hanno sporto denuncia nei confronti dell'uomo violento.