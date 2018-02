in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Provvidenziale intervento della polizia stradale sulla tangenziale di Milano. La scorsa notte agenti della Polstrada hanno intercettato un'auto che procedeva contromano sulla Tangenziale Nord del capoluogo lombardo, la A52. La vettura, una Renault Clio di colore scuro, stava viaggiando come se nulla fosse sulla corsia di sorpasso, ma nella carreggiata opposta a quella in cui avrebbe dovuto trovarsi. I poliziotti sono riusciti a evitare la collisione e hanno avvertito la centrale, facendo scattare un piano per cercare di fermare la vettura contromano ed evitare che potessero verificarsi gravi incidenti stradali.

La polizia ha creato una barriera con un tir.

L'auto è stata intercettata nuovamente sulla Tangenziale Est, la A51, in direzione Bologna. A nulla sono valsi i tentativi degli agenti di richiamare l'attenzione del conducente della vettura mediante segnali acustici e luminosi. A questo punto allora le pattuglie hanno deciso di anticipare le mosse del guidatore, uscendo a Cascina Gobba e bloccando la circolazione. Successivamente hanno creato una barriera sulla strada, posizionando un tir sulle prime due corsie e una pattuglia su quella di sorpasso. A quel punto hanno atteso l'arrivo dell'auto contromano, contro cui, non appena è stato possibile, sono state puntate potenti torce luminose. Il conducente della vettura ha iniziato a rallentare, fermandosi prima della barriera artificiale. L'uomo alla guida del mezzo era un 32enne originario dell'Ecuador, in Italia con un regolare permesso turistico e domiciliato a Milano. Accanto a lui si trovava un connazionale di 52 anni. Il conducente è stato sottoposto all'alcoltest, che ha rivelato che l'uomo si era messo alla guida ubriaco. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per la sua auto è scattato il fermo amministrativo di tre mesi.