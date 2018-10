in foto: Foto di repertorio

Si è messo alla guida ubriaco e con i figli piccoli a bordo dell'auto l'uomo di 38 anni che, nella tarda serata di ieri, è stato arrestato dalla Polizia Municipale a Brugherio, provincia di Monza e Brianza, con l'accusa di omicidio stradale. I vigili urbani lo hanno fermato sul luogo dell'incidente: per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, l'uomo ha svoltato verso un distributore e ha travolto una motocicletta, una Ducati con a bordo una coppia di coniugi.

Oltre ai vigili urbani, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza i motociclisti all'ospedale San Gerardo di Monza e all'ospedale Niguarda di Milano: l'uomo, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio lombardo, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale meneghino. Anche il conducente della vettura è stato portato in ospedale: sottoposto all'alcoltest, è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. A brodo della vettura guidata dal 38enne c'erano anche i figli, due bambini di 10 e 5 anni, fortemente spaventati ma per fortuna illesi.