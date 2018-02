Quattro, proprio come i componenti di una delle rock band più famose del Pianeta. Gli show che gli U2 eseguiranno dal vivo al Mediolanum forum di Assago (Milano) il prossimo ottobre quadruplicano. Dopo i sold out registrati per le prime tappe dell'11 e 12 ottobre e dopo una terza data fissata per il 15 ottobre, la band irlandese ha deciso di premiare i fan italiani, molto affezionati al gruppo di Bono e compagni, aggiungendo un altro concerto il 16 ottobre. Una scelta in un certo senso comprensibile, dal momento che la decisione della band di abbandonare gli stadi per ripiegare sul meno capiente Forum aveva creato una vera e propria corsa ai biglietti da parte dei fan più sfegatati.

Dal vivo gli ultimi due album della band irlandese.

I biglietti per la quarta e ultima data milanese saranno in vendita a partire da venerdì 16 febbraio su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita. Bono, The Edge, Larry Mullen jr e Adam Clayton porteranno sul palco il loro duplice progetto discografico che si compone degli album "Songs of Innocence", uscito nel 2014 e il più recente "Songs of Experience". Il tour della band irlandese si chiama difatti "Experience + Innocence tour". Una tournée trionfale, che è stata inframezzata da un tour evento che ha allietato i fan più sfegatati della band: quella per i 30 anni di uno dei loro album più acclamati di sempre, "The Joshua Tree", che aveva visto BonoVox e compagni fare il pienone negli stadi di tutto il mondo, incluso lo stadio Olimpico di Roma. Dopo il tuffo nel passato, adesso gli U2 tornano al presente e al futuro, che li vede ancora grandi protagonisti dopo oltre 40 anni di carriera.