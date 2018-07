Tragedia, nella mattinata di ieri, sulla spiaggia di Senigallia, in provincia di Ancona: un uomo residente a Milano, un 84enne – C.G. le sue iniziali – è deceduto, probabilmente vittima di un malore. L'uomo stava passeggiando sul Lungomare Mameli quando improvvisamente si è accasciato al suolo, stroncato verosimilmente da un arresto cardiaco. Nonostante i soccorsi siano arrivati prontamente sul posto, per l'84enne non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha rischiato di essere doppia, dal momento che anche la moglie dell'uomo, che ha assistito a tutta la scena senza poter fare nulla, ha accusato un malore.

La donna, soccorsa anch'ella dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Senigallia, dove è stata sottoposta ad accertamenti: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. La salma dell'anziano di 84 anni è stata invece trasportata all'obitorio: non è ancora stato reso noto se sul corpo verrà effettuata all'autopsia o se sarà restituito alla famiglia, che potrà così procedere ai funerali. Stando a quanto si apprende, l'84enne e la moglie si trovavano in vacanza, dove avevano festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio.