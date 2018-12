Si conferma l'aumenti di interesse per Milano come meta turistica internazionale e non solo per viaggi di affari o per l'attività fieristica. Le presenze continuano a salire, grazie all'offerta culturale e alla vitalità della città, un effetto forse merito dell'onda lunga di Expo. Lo scorso ottobre è stato un mese da record per le presenze in città: con 745.000 arrivi, addirittura il 25,2% in più rispetto allo stesso mese del 2017. Complessivamente le presenze turistiche dal gennaio al novembre 2018 sono state 6,27 milioni, una cifra che sale a 9,1 milioni se si considera l'intera provincia, con un incremento di quasi il 10% rispetto allo scorso anno. Boom di americani, quasi 300.000, con un raddoppio delle presenze dagli Usa.

"Si tratta di dati straordinari – secondo Roberta Guaineri, assessore al Turismo del Comune di Milano – superiori anche alle più rosee aspettative, che portano a prevedere una chiusura dell'anno in corso con una crescita percentuale rispetto al 2017 a due cifre. Milano rientra ormai nella cerchia delle mete più ambite a livello internazionale, grazie al suo straordinario patrimonio artistico, architettonico e monumentale e alle molteplici iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale per valorizzare le eccellenze del territorio, quali cultura, moda, design, cibo e sport".