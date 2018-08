in foto: Turisti sulle guglie del Duomo di Milano

Luglio da record a Milano per quanto riguarda il turismo. Nel mese appena passato i visitatori che hanno scelto il capoluogo lombardo sono stati oltre 600mila, per la precisione 621.258: il 5,4 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A fornire i numeri è stata l'assessore al Turismo, sport e qualità della vita Roberta Guaineri: "Con l’estate 2018 viene confermato il trend di incremento delle presenze di visitatori in città – ha dichiarato l'assessore in una nota – Numeri che collocano Milano tra le mete turistiche più ambite a livello globale, come riportato proprio in questi giorni anche dalla stampa internazionale che inserisce la nostra città tra le destinazioni migliori al mondo dove concedersi anche una vacanza di lusso senza spendere eccessivamente. Questi dati – prosegue Guaineri – premiano il costante impegno di valorizzazione e promozione che l’Amministrazione sta effettuando a livello nazionale e internazionale. Un impegno che prosegue per attrarre sempre nuovi visitatori verso lo straordinario patrimonio architettonico, monumentale, artistico e culturale di Milano e che vedrà il prossimo anno un ricco palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci".

Qual è l'identikit del turista tipo che ha scelto Milano a luglio? Single, tra i 30 e i 45 anni e con una permanenza fino a dieci giorni. A queste caratteristiche corrispondono infatti 269.432 visitatori tra quelli arrivati in città il mese scorso. Un dato che può essere utile a commercianti e fornitori di servizi per capire come tarare meglio la propria offerta in relazione al target. Un target che comunque è molto vario: i single sono infatti seguiti dalle famiglie, con 193.229 turisti che sono arrivati all'ombra della Madonnina assieme ai propri congiunti e 147.740 che si sono registrati nelle strutture ricettive milanesi come capi famiglia. E anche per quanto riguarda le fasce d'età c'è varietà: dopo la fascia più numerosa (30-45), vengono i visitatori d'età compresa tra i 45 e i 60 anni (253.501) e quelli tra i 19 e 30 anni (194.574). I dati positivi sul turismo a luglio si arricchiscono anche di un particolare: il mese scorso sono infatti aumentati, oltre ai visitatori in generale, anche quelli che hanno soggiornato a Milano tra gli undici e i venti giorni: soggiorni lunghi che mostrano come la città abbia molto da offrire ai turisti.