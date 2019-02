in foto: Immagine di repertorio

È stato avvisato da alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine e i soccorsi. Ma una volta giunti sul luogo per l'uomo ritrovato lungo il Naviglio non c'era già più nulla da fare. La vittima le cui generalità sono ancora sconosciute dovrebbe avere tra i 60 e i 70 anni: secondo quanto si apprende sarebbe stato notato all'altezza di Turbigo, nel Milanese poco dopo le 17 di giovedì pomeriggio. Poche ore prima invece a Nosate, su un ponte, era stato notato un uomo passeggiare per diversi minuti e poi sparire improvvisamente. Ancora da accertare che si tratti della stessa persona e che ci sia un gesto volontario alla base di quanto accaduto. Sul posto sono giunti immediatamente vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere in brevissimo tempo e i carabinieri che hanno raccolto le tracce utili a cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: sono stati anche ascoltati diversi testimoni che avrebbero assistito alla scena, compresi colori che hanno ritrovato il cadavere nelle acque del Naviglio.