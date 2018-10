in foto: (Immagini di repertorio)

Era specializzato in truffe di autovetture di lusso, il cittadino italiano di 39 anni arrestato dalla polizia di Milano, il 10 ottobre, dopo aver tentato l'ennesimo colpo, questa volta fallito. L'uomo probabilmente era solito seguire un iter prefissato, agganciando le sue vittime sul web, attraverso siti internet specializzati nella compravendita di determinati beni. Anche questa volta si era avvicinato a un venditore mostrando interesse per un'auto di grossa cilindrata, e dopo diversi contatti telefonici e l'invio di copie di documenti d'identità e di fantomatici assegni, aveva fissato un incontro con la vittima per concludere l'acquisto.

Ma il venditore, insospettito da diverse incongruenze, ha avvertito la polizia che è poi intervenuta evitando l'illecito. Il truffatore infatti si era munito di documento d'identità falso, un assegno contraffatto del valore di 130.000 euro (la cifra pattuita per l'acquisto dell'auto) e 2000 euro in contanti necessari per il passaggio di proprietà. L'uomo è stato arrestato all'interno dell'agenzia pratiche auto dove avrebbe consumato la truffa, per possesso di documento falso valido per l’espatrio, tentata truffa aggravata, falsificazione di titoli di credito aggravata e contraffazione di documenti.