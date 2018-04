Truffa sull’acquisto dei farmaci ospedalieri, indagati due dirigenti del San Donato

I due dirigenti del nosocomio milanese sono indagati insieme alla rappresentante legale di una casa farmaceutica: i tre avrebbero messo in piedi un sistema per truffare i rimborsi sull’acquisto dei farmaci destinati all’ospedale. Perquisizioni anche negli uffici della Regione Lombardia, anche se non risulta nessun indagato.