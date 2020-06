Due uomini di 43 e 63 anni, pluripregiudicati e residenti a Napoli sono stati indagati dalla polizia a Milano per aver tentato di mettere in atto la "truffa dello specchietto" ai danni di un'automobilista.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno. Attorno alle 14.30 la centrale operativa della Questura di Milano ha comunicato alle pattuglie una tentata truffa ai danni di una donna. La 30enne ha detto alle forze dell'ordine che poco prima, mentre stava guidando in viale Brianza, aveva sentito un rumore sulla propria auto, quindi era stata avvicinata da una vettura i cui due passeggeri l’avevano invitata a fermarsi per un danno che lei avrebbe procurato al loro specchietto.

La giovane si era quindi fermata nei pressi di piazzale Loreto, era scesa per controllare la situazione, ma aveva capito che qualcosa non andava e si era allontanata. La vittima ha saputo descrivere l’auto dei truffatori. Un paio d'ora più tardi, verso le ore 17, gli agenti della volante del Commissariato Comasina hanno incrociato la vettura in viale Marche e poco dopo l'hanno bloccata per un controllo.

A bordo dell’auto, nascosti nella tappezzeria, i poliziotti hanno rinvenuto 12 banconote da 50 euro – ritenuto il frutto delle truffe consumate – e, nel vano porta oggetti lato passeggero, un sacchetto con una decina di piccoli sassi da lanciare al veicolo della vittima di turno per simulare l'urto che avrebbe causato la rottura del proprio specchietto.

Gli agenti hanno ricostruito la modalità di azione dei due truffatori, che erano soliti noleggiare un’automobile a Napoli per poi spostarsi nel capoluogo lombardo e mettere a segno i loro colpi.