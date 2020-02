in foto: (foto vigili del fuoco)

Le fiamme hanno divorato quattro automobili parcheggiate in via San Rocco a Truccazzano, in provincia di Milano. È successo all'alba di mercoledì 12 febbraio, attorno alle 5.30 di mattina. Non è ancora chiaro cosa o chi sia stato a provocare l'incendio, ma sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, che hanno domato le fiamme riportando la situazione alla normalità nel giro di poco tempo. Come si evince dalle fotografie diffuse dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano il rogo ha carbonizzato le vetture, corrodendo la carrozzeria e danneggiandole completamente.

Il precedente a Milano

Un episodio analogo a quello di Truccazzano si era verificato a Milano nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. In quella circostanza erano scoppiati due incendi a distanza di breve tempo l'uno dall'altro in viale Aretusa e in via Primaticcio. Le fiamme avevano distrutto un'automobile e tre motorini, mentre un'altra vettura era stata in parte danneggiata soltanto nella parte posteriore. Anche in questo caso erano stati allertati i vigili del fuoco, accorsi sul posto per spegnere l'incendio, con loro anche una volante delle forze dell'ordine, che ha svolto gli accertamenti di routine per cercare di risalire alle possibili cause e indagare su eventuali responsabilità da parte di ignoti.