Dai risultati dell'autopsia arriva la conferma: Michelangelo Redaelli, 54 anni, trovato morto nel garage di casa a Solaro, è stato ucciso con due coltellate alla gola con un'arma "da punta e da taglio". Il decesso è avvenuto dopo pochi minuti, per dissanguamento. Questi i primi risultati dell'esame sul corpo del 54enne che si sono svolti venerdì mattina presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano. Sul fascicolo delle indagini, coordinate dal pm Carlo Cinque della Procura di Monza, non c'è ancora il nome di nessun indagato. Tra le ipotesi degli inquirenti una relazione finita male e un litigio sfociato in un'aggressione al termine di una contrattazione. La vittima aveva precedenti per spaccio. E' probabile che Redaelli conoscesse il suo killer, perché nel garage e in casa non c'è nessun segno visibile di colluttazione, tutto è rimasto in ordine.

Michelangelo Redaelli è stato trovato morto all'interno del box auto della sua abitazione in via Parini a Solaro, provincia di Milano, la sera del 23 dicembre. Il corpo era chiuso dentro il garage e si trovava affianco all'automobile nuova. Secondo i risultati degli esami sul corpo della vittima, l'omicidio sarebbe avvenuto non più di due giorni prima del ritrovamento, non prima di giovedì 21 dicembre. Redaelli era single e disoccupato da tempo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni amici, dopo che Redaelli non si presentò a una cena organizzata da tempo in programma la sera di venerdì 23 dicembre. “Era un uomo tranquillo, non ha mai dato problemi, non abbiamo proprio idea di cosa sia accaduto”, hanno dichiarato i vicini di casa.