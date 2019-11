in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto nella notte di domenica 24 novembre a Borgosatollo, provincia di Brescia. La procura di Brescia sta indagando per omicidio. Stando ai primi esami medici sembrerebbe che l'uomo sia morto a causa di un'intossicazione da psicofarmaci. Queste medicine sarebbero state assunte alla presenza di altre tre persone, che non avrebbero soccorso la vittima e anzi avrebbero ripulito il suo appartamento dalla droga lasciandolo agonizzante in casa. I tre sono scappati e per ora non sono stati ancora rintracciati dalle forze dell'ordine. I pm stanno indagando per "omicidio volontario contro ignoti".