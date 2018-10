Era disperso da quattro giorni, da quando si era immerso nelle acque del lago di Garda per cercare di battere un record di profondità stabilito da un suo amico. Il cadavere di Adam Krzystof Pawlik, sub polacco di 50 anni, è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi a 284 metri di profondità. L'uomo, che nella cittadina polacca di Katowice era titolare di un centro di immersioni, era considerato uno dei più esperti sub polacchi. La scorsa settimana era arrivato in Italia, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per cercare di stabilire un nuovo record di profondità: un suo compagno di viaggio si era immerso fino a 316 metri e lui, lo scorso sabato, si è recato al centro del lago su una speciale moto d'acqua per cercare di batterlo. Qualcosa è però andata storta e dell'uomo si sono perse le tracce: nonostante gironi di ricerche e immersioni del 50enne non si sono avute notizie fino al primo pomeriggio di oggi, quando i volontari del Garda ne hanno recuperato il cadavere nella zona della scomparsa, a una profondità di 284 metri. La salma del 50enne resterà adesso a disposizione delle autorità italiane per espletare gli esami di rito, che dovranno chiarire le cause della morte. Successivamente la salma sarà restituita ai famigliari, in Polonia.