in foto: Il Po in piena (foto d’archivio LaPresse)

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato ieri nel fiume Po in provincia di Cremona. Si tratta di una donna di 70 anni cremonese. Il cadavere è stato identificato oggi dalla sorella, che agli inquirenti ha riferito di uno stato depressivo della deceduta. Un'informazione che spinge le indagini verso l'ipotesi di un gesto estremo volontario. Il cadavere era stato notato nel fiume tra i comuni di Stagno Lombardo e Gerre de Caprioli. Avvistato poi in tarda mattinata da alcuni pescatori a Cremona, il corpo era stato trasportato a riva dai vigili del fuoco.

Cadavere di una donna individuato nel fiume Po: è una 70enne di Cremona

Il cadavere era stato recuperato sabato pomeriggio pomeriggio nel tratto cremonese del Po. Un intervento non semplice per i vigili del fuoco a causa della piena del grande fiume e le condizioni meteo proibitive. Le indagini sono state affidate alla polizia, coordinata dal sostituto procuratore della repubblica Lisa Saccaro. A stabilire le cause esatte del decesso sarà l'autopsia, tuttavia la pista del suicidio è al momento privilegiata, ma non è esclusa l'ipotesi di un incidente, mentre non sembra probabile che si tratti di un gesto violento.