Il cadavere di un ragazzo è stato trovato questa sera in un canale di irrigamento ad Albino, valle Seriana nel Bergamasco. Stando a quanto si apprende, il cadavere si trovava in un tratto di canale alle spalle di un supermercato Carrefour. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero del corpo, e i carabinieri della stazione locale. Per ora resta sconosciuta la causa della morte.

Trovato il cadavere di un 24enne: forse era un ladro.

Il cadavere apparterrebbe a un ragazzo di 24 anni di origine marocchina e senza fissa dimora. Per ora gli investigatori di Albino e della compagnia di Clusone escludono l'ipotesi dell'omicidio. Secondo le prime indagini il ragazzo potrebbe essere scivolato e caduto nel canale dopo un tentato furto. Il 24enne avrebbe infatti rubato un cellulare a un gruppo di ragazzi, in località Comenduno ad Albino. Durante la successiva fuga al buio sarebbe scivolato e finito nel canale. Del ragazzo non si aveva nessuna traccia dalla serata di sabato 3 marzo. Il corpo del ragazzo è stato recuperato e trasportato all'Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo. Sulla salma verrà disposta l'autopsia.