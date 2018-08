in foto: La fede nuziale ritrovata per strada a Milano (foto di Laura Sensi su Facebook)

Ha trovato una fede nuziale per terra, in una strada di Milano. E anziché passare oltre, ha deciso di raccoglierla e di impegnarsi per cercare il legittimo proprietario sfruttando il potente meccanismo virale dei social network. Protagonista della vicenda una cittadina milanese, Laura Sensi, che questa mattina ha pubblicato un post con tanto di foto dell'anello sulla sua pagina Facebook, chiedendo una mano a tutti i suoi contatti: "Ieri a Milano, in viale Luigi Majno, all'altezza del civico 17 (vicinanze incrocio con via Gioacchino Rossini) ho trovato quella che sembra una fede di matrimonio da uomo – ha scritto Laura – All'interno è riportata una data che, per ragioni di sicurezza, trattandosi di oggetto di valore, non rivelo in questa sede. Ma mi riservo di utilizzare per accertarmi di renderla all'effettivo proprietario. Chiedo ai miei contatti in zona Milano e dintorni di condividere questo post o il suo screenshot, anche nei gruppi e bacheche Facebook relative a Milano e hinterland".

In tanti hanno iniziato a risponderle e il suo appello è stato ripreso anche da qualche testata giornalistica. Al quotidiano "La Repubblica" Laura ha spiegato di voler fornire meno dettagli possibili sulla data incisa all'interno, in maniera da poter essere sicura di riconsegnare l'anello al legittimo proprietario. In aggiunta alle informazioni scritte sul post, ha solo aggiunto che il matrimonio in questione si è celebrato quasi 50 anni fa. La speranza è che il passaparola sui social possa consentire di rintracciare il proprietario della fede, anche se c'è chi ironizza: "È una fede da uomo. Nessun uomo ricorda la data del proprio matrimonio. Non troverai mai il proprietario".