in foto: Foto d’archivio

Un corso di italiano rivolto agli italiani. L'assessore alla cultura del Comune di Bariano, provincia di Bergamo, ha pensato di risolvere così i problemi linguistici di alcuni suoi concittadini, accusati di possedere poca padronanza dell'italiano e di fare troppi strafalcioni grammaticali, come scrivere l"a' senza acca e non sapere utilizzare i congiuntivi. Per questo sono stati organizzati corsi di lingua in municipio, una sorta di ripasso di grammatica collettivo per consentire di rispolverare le regole dell'italiano a volte dimenticate.

Iscritti anche stranieri: "Ma avevano una conoscenza dell'italiano più avanzata degli altri"

Le lezioni sono aperte a tutti, nonostante siano state pensate per i cittadini di Bariano, e così anche qualche straniero si è iscritto. A loro il corso servirà a ben poco perché, racconta l'assessore alla Cultura Marino Lamera, "avevano una conoscenza dell'italiano più avanzata di molti altri iscritti". Il ciclo di lezioni si chiama "Cinque ri-passi della grammatica" e in pochi giorni si sono iscritti in 15, tutti pronti a tornare sui banchi di scuola per studiare le regole della lingua italiana. Chissà se supereranno gli esami di fine corso.