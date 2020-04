Un vento fortissimo si è abbattuto questo pomeriggio nel Pavese e a Lodi, colpendo le città e buona parte della provincia. A Lodi in particolare una tromba d'aria ha danneggiato tetti, alberi, cancelli e insegne. Nessuna persona è rimasta ferita, anche se diversi cittadini hanno segnalato lamiere pericolanti dai tetti che avrebbero potuto far male a qualcuno se non rimosse immediatamente. A Borgo San Giovanni ha ceduto un palo della Telecom: il crollo non avuto fortunatamente nessuna conseguenza, non ci sono stati feriti né macchine danneggiate a causa dello schianto. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, che continuano ad andare avanti anche in tarda serata.

Venti forti a Pavia, alberi crollati

A Pavia, invece, a causa delle violente raffiche, diversi alberi sono caduti e rami si sono spezzati, cadendo rovinosamente a terra. Non ci sarebbero persone ferite né macchine e strutture danneggiate dal forte vento a Pavia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere gli arbusti crollati: nonostante i disagi, al momento non si segnalano incidenti o strade interrotte. A causa delle violazioni imposte per il contenimento della pandemia, non erano molte le persone in giro nel pomeriggio di oggi, né a piedi né a bordo di vetture: e così, con le strade vuote, gli alberi crollati e le forti raffiche di vento non hanno fortunatamente colpito nessuno.